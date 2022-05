Fuggono all'alt dei carabinieri e si schiantano contro due auto nella rotatoria: fermato un marocchino, un altro scappa

MONSELICE - Nel pomeriggio di ieri, 1° maggio un’Audi A3, poi risultata radiata, si è fuggita all’alt impostogli dall’equipaggio della Radiomobile di Este, dandosi alla fuga lungo la strada regionale 10 in direzione di Monselice: dopo l'inseguimento è stata raggiunta e ha imboccato in contromano una rotatoria, collidendo con due autovetture. I due passeggeri soo fuggiti a piedi, ma uno di loro è stato raggiunto e bloccato con il supporto dell’equipaggio della pattuglia della Stazione di Monselice: si tratta di O.M., 28enne marocchino senza fissa dimora e clandestino, che è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per aver esibito una patente di guida marocchina risultata falsa. Nell’incidente causato dalla macchina in fuga sono rimaste coinvolte una Mercedes classe A e una Fiat Panda, rispettivamente condotte da un 51enne e da un 21enne, entrambi di Solesino, che hanno riportato lesioni poi giudicate guaribili il primo in 5 giorni e il secondo in 26 giorni.

Il marocchino, che a sua volta ha riportato lesioni con prognosi di 5 giorni, veniva anche segnalato all’autorità prefettizia per uso di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.