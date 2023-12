Mestre, barca di dieci metri affonda nel canale tra San Giuliano e Venezia: due persone a bordo

VENEZIA - Barca di dieci metri affonda nel canale tra San Giuliano e Venezia: due persone a bordo. Sono terminate poco dopo le 13, di lunedì, le operazioni di recupero dell’imbarcazione di oltre dieci metri ad alimentazione ibrida, affondata questa mattina per cause in corso di accertamento: in salvo le due persone a bordo. La barca è affondata lungo il canale tra San Giuliano e Venezia.

I vigili del fuoco accorsi con un’autopompa lagunare, personale nautico di marittima e il nucleo sommozzatori di Vicenza, hanno imbragato la barca che è stata sollevata con un pontone. Il topo è stato poi trasferito presso un cantiere nautico per la rimozione delle batterie e la messa in sicurezza finale.