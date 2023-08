Barca ormeggiata all'improvviso si inabissa, recuperata dai vigili del fuoco

MESTRE - La mattina di Ferragosto, poco prima delle 10, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti in canal Salso presso la darsena di Mestre per il recupero di un’imbarcazione affondata mentre era all’ormeggio. La pilotina da lavoro, affondata per cause in corso di accertamento, è stata prima sollevata dal fondale con dei palloni per essere imbragata dai sommozzatori e sollevata dall’autogrù dei vigili del fuoco. L’imbarcazione, di circa 6 metri con un peso complessivo oltre i 20 quintali, è stata quindi svuotata dall’acqua per poi essere trainata in un cantiere nautico per le riparazioni.