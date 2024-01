VENEZIA - Mestre, nasconde nel doppio fondo dell'auto due chili di cocaina: arrestato. La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato a Mestre un cittadino albanese che trasportava, nascosto in un doppio fondo della sua autovettura, un carico di 2 chilogrammi di cocaina.

La scoperta è avvenuta grazie ai cani antidroga del Gruppo Tessera che normalmente accompagnano i controlli delli "Baschi verdi".

Durante la scorsa settimana, nel centro storico di Venezia i finanzieri hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, in possesso di 110 grammi di hashish, suddivisi in un panetto e 10 dosi, e di 21 di cocaina. Processato con giudizio direttissimo, è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa e con un biglietto d'invito a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia al fine di regolarizzare la propria posizione.

Infine, nel corso di un servizio di 117 nel centro storico di Venezia. è stato denunciato un minorenne trovato in possesso di 46,52 grammi di hashish e ne hanno segnalato un altro con poco più di 3 grammi.