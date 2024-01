Padova. Il figlio 21enne spaccia, la mamma compra cocaina ogni giorno: lui viene arrestato, lei sanzionata

PADOVA - Pusher di 21 anni arrestato, il giorno stesso sua madre è stata sorpresa a comprare cocaina da un altro spacciatore. Nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, gli agenti della Squadra mobile avevano già operato un intervento contro un giovane pusher tunisino di 19 anni, senza precedenti penali. Dopo averlo monitorato per giorni nei pressi di un supermercato di via Lister, gli agenti lo hanno visto consegnare una dose di cocaina a una conducente, una donna italiana di quasi 50 anni, che poco dopo è stata sanzionata. Durante il controllo, il pusher tunisino ha cercato di fuggire, spintonando gli agenti e colpendoli con calci. Dopo aver messo immobilizzato lo spacciatore, gli agenti hanno scoperto che la donna era una cliente abituale del giovane tunisino, acquistando una dose di cocaina quasi ogni giorno al prezzo di 50 euro. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 425 euro, proventi dello spaccio, e di un telefono con messaggi correlati all'attività illegale. Dopo essere stato trattenuto per la notte, è stato condotto dinanzi al giudice, che ha emesso un provvedimento di espulsione. La donna è stata sanzionata come acquirente assuntore, e la sua patente è stata ritirata.

Tuttavia, gli agenti si sono imbattuti nuovamente in lei più tardi quella notte. Da alcuni giorni, i residenti di Voltabrusegana avevano segnalato la presenza di un giovane pusher italiano che effettuava consegne serali e notturne nei pressi della chiesa di San Martino. I poliziotti si sono appostati e hanno individuato il sospettato, un giovane di 21 anni, che sembrava aspettare in modo sospetto dietro una siepe. Dopo la sua ammissione di possedere alcune dosi di hashish per uso personale, è emerso che sua madre, la stessa donna sanzionata precedentemente, era in casa. Durante la perquisizione, sono stati trovati 8 dosi di hashish, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento nella stanza del giovane. In una busta custodita nell'abitazione, gli agenti hanno fatto un ulteriore sequestro: 20 confezioni di hashish, ciascuna con l'immagine di Homer Simpson, della celebre serie tv americana, con un peso totale di oltre un chilo.