Padova. Pusher morde poliziotto, arrestato. L'agente dovrà sottoporsi alla profilassi

PADOVA - Pusher morde un poliziotto, arrestato. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno proceduto all'arresto di un tunisino di 25 anni in situazione irregolare, nella tarda mattinata di lunedì scorso. Nonostante fosse privo di precedenti penali, al momento del controllo in via Ceoldo, ha reagito mordendo la mano di uno degli agenti, causandogli una ferita guaribile in 5 giorni e obbligandolo a sottoporsi a una procedura di profilassi presso l'ospedale. L'individuo era stato segnalato da residenti come sospettato di attività di spaccio, e la sua condotta è stata osservata dagli agenti prima di procedere all'arresto.

In un'altra operazione condotta dagli stessi agenti della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile, è stato arrestato un altro cittadino tunisino di 24 anni, anch'esso in situazione irregolare e con precedenti penali legati agli stupefacenti e ai reati contro il patrimonio. L'intervento si è svolto a Villanova di Camposampiero, dove il giovane è stato sorpreso mentre consegnava sostanze stupefacenti a una coetanea italiana.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno anche denunciato due minori stranieri impiegati nell'attività di spaccio. Un giovane tunisino di 15 anni è stato sorpreso cedendo cocaina a un italiano di 46 anni, mentre un egiziano di 17 anni è stato visto consegnare hashish a un connazionale di 24 anni. Entrambi i minori sono stati affidati a comunità per minori di Padova. Altri interventi hanno portato alla denuncia di giovani italiani per porto di oggetti atti ad offendere, destinati allo scasso e per detenzione di droga. Le azioni coinvolgono un individuo di 25 anni di Saccolongo, trovato in possesso di una pistola e hashish, una donna di 27 anni segnalata per spaccio di cocaina e un giovane di 35 anni di Cessalto denunciato per violazione di divieto di ritorno a Padova e possesso di attrezzi per lo scasso.