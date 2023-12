Spaccio a Padova, pusher arrestati grazie ai cittadini 007 e alle loro segnalazioni

PADOVA - La lotta contro la criminalità di strada e allo spaccio si intensifica grazie al prezioso contributo dei cittadini "007", che segnalano attività sospette alle forze dell'ordine. Nelle ultime 48 ore, la Squadra mobile ha compiuto nuovi arresti, dimostrando l'efficacia di un'azione congiunta tra polizia e comunità nel contrasto allo spaccio di droga.

IN CENTRO

Uno degli arresti più significativi ha coinvolto un cittadino tunisino di 30 anni, richiedente protezione internazionale, la cui dimora in via Savonarola si è rivelata essere un centro di distribuzione di sostanze stupefacenti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, gli agenti hanno individuato il giardino Cavalleggeri come luogo di incontro per gli acquirenti, consentendo loro di intervenire tempestivamente. L'operazione ha portato al sequestro di eroina, cocaina e hashish, oltre a due bilancini elettronici di precisione utilizzati per pesare le sostanze.

PIAZZA DONATORI

Nel medesimo contesto operativo, in piazza Donatori, la Squadra mobile ha arrestato un 18enne tunisino irregolare con precedenti per stupefacenti. L'efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine si è manifestata ancora una volta quando i poliziotti hanno intercettato un'operazione di spaccio coinvolgente un furgone e due padovani di 40 anni. L'arresto del giovane pusher ha portato al sequestro di cocaina, denaro provento dell'attività illecita e alla ritirata della patente al conducente del veicolo coinvolto. La serata ha visto anche la denuncia di un 17enne tunisino, incensurato, sorpreso a maneggiare dosi di cocaina in viale Arcella. La collaborazione tra cittadini e polizia ha permesso di individuare il giovane pusher e sequestrare sostanze stupefacenti e denaro. La polizia ha continuato le operazioni di contrasto allo spaccio con la denuncia di due tunisini di 23 e 27 anni, notati a bordo di un'auto in via Weber. L'azione coordinata ha portato al sequestro di denaro provento dell'attività illegale e all'identificazione di un acquirente già segnalato alle autorità. In conclusione, la recente serie di arresti dimostra l'importanza della collaborazione tra cittadini attenti e forze dell'ordine nello sradicare l'illegalità dalle strade della città. La polizia continuerà a vigilare con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.