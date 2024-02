Mestre, enorme albero piomba sopra due auto parcheggiate in strada

MESTRE - Tanta paura, mezzi danneggiati ma per fortuna nessun ferito: un albero di grandi dimensioni è caduto sopra due auto parcheggiate domenica 4 febbraio in via Metauro a Mestre, erano circa le 9.40.

I pompieri accorsi da Mestre anche con l’autogrù, hanno verificato che non vi fossero persone coinvolte. Le squadre stanno operando per liberare la strada dall’albero spezzatosi alla base del tronco e poi caduto sulle auto. Sul posto la polizia locale. Operazioni dei vigili del fuoco ancora in corso.