Scontro tra due auto, due persone ferite, una è grave

UDINE - Due persone ferite, una in modo molto grave, oggi pomeriggio, nell'incidente stradale che si è verificato a Udine, lungo via Gorizia incrocio via Montegrappa. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due vetture. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica e quello dell'ambulanza provenienti entrambe da Udine. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone per le quali è stato disposto il trasporto in ospedale, una in codice rosso e una in via codice giallo.