Si schianta con l'auto contro il muro di cinta di una casa: due feriti

TRIESTE - Ha perso il controllo dell'auto - le cause dovranno essere accertate - andandosi a schiantare contro il muro di cinta di un'abitazione a bordo strada. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi 4 febbraio lungo la strada regionale 14 nei pressi della località di San Giovanni di Duino nel comune di Duino-Aurisina. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco. La squadra ha subito iniziato, in completa sinergia con il personale sanitario del 118, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e di soccorso ai due occupanti. Operazioni, queste, che hanno richiesto anche l'utilizzo delle cesoie e divaricatore idraulici per liberare la passeggera. Entrambe le persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.

