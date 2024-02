Auto si rovescia fuoristrada: una persona ferita

ORMELLE - Alle 19.10, di oggi domenica 4 febbraio 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rai incrocio con Via Callate ad Ormelle per un’: una persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.