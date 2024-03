MESTRE - ​Fermato dai carabinieri per un controllo, 42enne ingoia 24 ovuli di eroina e cocaina. Ricoverato e arrestato.

Ingoia davanti ai carabinieri che lo stavano controllando un sacchetto dentro il quale - si è scoperto poi - c'erano 24 ovuli con eroina e cocaina. Dopo il ricovero in ospedale è stato arrestato e sottoposto all'obbligo di firma. L'episodio è accaduto a Mestre il 5 marzo scorso, nel quartiere Piave, ed è stato reso noto oggi dai carabinieri.

Protagonista un cittadino nigeriano di 42 anni che era stato notato e controllato dai militari, durante i quali ha ingoiato il sacchetto. Portato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre e sottoposto a una radiografia, nel suo stomaco sono stati visti i 24 ovuli con 5 grammi di eroina e altrettanti di cocaina. Il Gip del Tribunale di Venezia ne ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma. Dall'inizio dell'anno, i controlli del territorio da parte dei carabinieri - 60 in totale, con l'impiego di 180 pattuglie - hanno portato all'arresto per spaccio di stupefacenti sette persone (2 tunisini, 4 nigeriani e un italiano). Segnalate alla Prefettura otto persone come consumatori di sostanza stupefacente.