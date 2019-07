Camion cisterna si rovescia in via Castellana: un ferito /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTELLAGO (VENEZIA) - Alle 11.30 circa, i vigili de fuoco sono intervenuti inappena fuori il casello autostradale per ildi undi trasporto alimentare, dopo la perdita di controllo del mezzo dell’autista, rimasto ferito.La squadra dei pompieri accorsa da Mestre, ha messo in sicurezza il mezzo e tamponato la fuoriuscita dele di olio motore. L’autista è stato assistito dal personale del suem 118. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.