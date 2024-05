MARTELLAGO - Ennesimo, gravissimo infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio di ieri in un cantiere edile a Martellago: un operaio di quarantasei anni è ricoverato in fin di vita all'ospedale dell'Angelo. Il lavoratore era salito su di una scala e, a quanto pare, stava maneggiando e posizionando un pannello che potrebbe averlo sbilanciato, sta di fatto che il quarantaseienne ha perso l'equilibrio ed è precipitato. L'altezza dove si trovava non era particolarmente elevata ma la caduta a terra è stata brutta e rovinosa: l'operaio ha battuto la testa e riportato politraumi pesantissimi.

L'allarme

Una volta scattato l'allarme, si sono precipitati sul posto l'ambulanza e l'auto medica del Suem e i sanitari hanno trasportato d'urgenza il ferito all'Angelo, in codice rosso: oltre al grave trauma cranico, il lavoratore ha riportato politraumi importanti alle ossa e agli organi interni. I medici lo hanno subito sottoposto ad un intervento chirurgico in sala operatoria per stabilizzarne le condizioni ed è stato quindi ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservatissima: sta lottando tra la vita e la morte e le prossime ore saranno decisive per le sue sorti.

Nel cantiere teatro dell'incidente sono interventi anche gli ispettori dello Spisal dell'Asl 3 Serenissima che dovranno accertare la dinamica, le cause e soprattutto le responsabilità dell'infortunio e verificare il rispetto da parte del datore di lavoro di tutte le norme antinfortunistiche. Un incidente analogo nel comune, sempre legato alle lavorazioni in quota, tra le più rischiose, era successo appena un mese e mezzo fa in un cantiere edile a Maerne, dove un operaio era caduto da un'impalcatura. Per fortuna, con conseguenze meno gravi.