Due gattine trovate con al collo un cappio fatto di filo di ferro

SCORZE' - Due gattine di neanche un anno ritornano a casa, a poca distanza di tempo l'una dall'altra, con al collo un cappio di fil di ferro. Altri due gattini invece da qualche sono proprio somparsi. Lo denuncia E.B. nei social, inorridita da quanto è accaduto e di quanto potrebbe essere capitato ai due felini spariti. La cucciolata era venuta alla luce nella casa della suocera. Una gatta si era accasata proprio da mia suocera neanche un anno fa scrive E.B ha messo poi al mondo 4 mici che sono rimasti lì. Sono stati tutti sterilizzati. Non fanno nulla di male. L'altra sera l'amara sorpresa: due cappi di metallo al collo mentre non oso pensare a cosa possa essere successo agli altri due. Mi piange il cuore - conclude E.B. - Non è ammissibile una cosa del genere. Non si può arrivare a tale crudeltà. (r.fav.)



