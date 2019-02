Il piccolissimo cagnolino si attacca alla caviglia del rapinatore: costretto a fuggire dalla tabaccheria

di Monica Andolfatto

JESOLO - Un, salvata dale dalche, attaccato alla caviglia il primo, armato di spranga il secondo, hanno fatto scappare a mani vuote la. «Aveva una corporatura piuttosto robusta, la mia sensazione è che fosse una donna. Ma le ho visto solo gli occhi percé era completamente travisata tra cappuccio e scaldacollo. E quando mi ha detto dammi tutti i soldi, scandendo le parole, ha contraffatto un po' la voce. In ogni caso se il colpo è fallito è tutto merito di Dodò, il nostrodi due chili e mezzo che le ha addentato la gamba e di mio papà che ha afferrato la barra di ferro per abbassare la serrande e gliel'ha calata con forza sulla spalla, tanto che ha dovuto mollare la presa per il dolore. E poi? Poi è scappata».