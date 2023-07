Tempesta di fulmini a Nordest: trombe d'aria e grandine devastano Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Danni anche nel Bellunese

Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia e Bellunese devastati dal maltempo: ci sono stati feriti, case scoperchiate, centinaia di alberi abbattuti tra cui una quercia secolare a Fossalta di Portogruaro. Tutto è accaduto nel corso della notte verso le 3 quando il maltempo si è abbattuto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nel Veneto Orientale

Sei forte raffiche di vento con un fortunale anno spazzato via tutto: particolarmente colpita l'area del Veneto orientale nel Portogruarese al confine con il Friuli Venezia Giulia. Diverse le strade chiuse a causa degli alberi caduti. Segnalati anche blackout elettrici e telefonici. In viale Venezia a Portogruaro il tetto di una casa è finito nella zona circostant, danneggiando anche diverse automobili di una concessionaria. Danni anche a diverse automobili finite sotto agli alberi caduti. In tilt anche le comunicazioni radio tra cui un'antenna del servizio di emergenza sanitaria posta sulla sommità dell'ospedale di Portogruaro. Danni ingenti anche alle culture vitivinicole del Doc Lison-Pramaggiore nonché a quelle del mais che sono state spazzate via dalla furia del vento.

Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro già da questa notte.

In Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia cinque le persone soccorse nelle prime ore di oggi per cadute in casa o nelle pertinenze della propria abitazione mentre cercavano di chiudere le finestre a causa del maltempo. Nessuna di loro in gravi condizioni. Gli equipaggi delle ambulanze le hanno prese in carico. A *Tramonti di Sotto*, lungo la 522, si è verificato un distacco di un versante/frana con caduta massi sulla carreggiata. Un masso è finito su una automobile. È stato lo stesso conducente, un uomo di circa 30 anni, a chiamare aiuto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che lo ha preso in carico e trattato sul posto per uno stato di shock. Non è stato ospedalizzato. A *Fiumicello Villa Vicentina*, via Nazionale, altezza ponte Isonzo, due cittadini stranieri che si erano accampati nel letto del fiume sono stati colti dall'innalzamento delle acque e sono rimasti aggrappati a un pilone. È successo intorno alle 2. L'intervento per portarli in salvo è durato per circa due ore e ha visto impegnati gli equipaggi dell'ambulanza e i vigili del fuoco. I due cittadini stranieri sono stati tratti in salvo controllati sul posto rifiutano, il trasporto in ospedale. A provocare danni anche una tempesta di fulmini che nella notte sono caduti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia la Slovenia occidentale e il sud dell'Austria. Rallentamenti sono stati registrati anche sulle tratte ferroviarie del nord-est sempre a causa del maltempo. Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell'elettricità divelti, oltre dieci persone evacuate, interruzione nell' erogazione dell'energia elettrica in vari comuni della pedemontana e in pianura nel Friuli Occidentale, nella zona Udinese e nel Goriziano; oltre 500 chiamate giunte al Nue112 del Friuli Venezia Giulia. La violenta ondata di maltempo con piogge abbondanti (10-30 mm), grandinate locali e raffiche di vento sui 100-130 km orari è iniziata alle 2:30 della notte ed è durata alcune ore.

Nel Bellunese

Una quarantina di interventi stanotte dei vigili fuoco per il maltempo anche nel Bellunese, soprattutto per il taglio di alberi. Non si registrano feriti. E' stata chiusa la strada della Valle del Mis per piante sulla carreggiata. Un fulmine si è abbattuto sul contatore di una casa privata a Zoldo e ha provocato un principio di incendio. Fortissimo il vento questa notte anche sulle Dolomiti.

+++ notizia in aggiornamento +++