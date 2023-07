Maltempo, spazzati via due luoghi simbolo del Triveneto: il salice degli innamorati di Treviso e la quercia di Fossalta di Portogruaro

Il maltempo ha spazzato via due dei simboli del Triveneto: il salice degli innamorati del Canale dei Buranelli a Treviso e la quercia secolare di Fossalta di Portogruaro.

Il salice di Treviso

Uno dei luoghi simbolo di Treviso è senza alcun dubbio il Canale dei Buranelli (per i trevigiani semplicemente "Buranelli") che è caratterizzato anche dalla presenza dei salici piangenti che con le loro fronde accarezzano l'acqua in un connubio poetico e davvero romantico. Non a caso, sotto il primo salice, quello spazzato via dall'ira funesta del maltempo, si nascondevano gli innamorati e gli amanti per scambiarsi qualche dolce effusione lontano da occhi indiscreti godendo anche di un panorama mozzafiato dove i colori del cielo si specchiano in quelli dell'acqua.

Alberi che negli anni sono stati piantati e sostituiti, gli ultimi risalgono all'amministrazione Manildo. Un simbolo che ha tenuto taciuti tantissimi amori e che ora, non c'è più.

La quercia di Portogruaro

Altro simbolo, fotografato da tantissimi turisti che lo raggiungevano quasi in una sorta di pellegrinaggio, è la quercia di Fossalta di Portogruaro. Un simbolo insostituibile che ora rimarrà vivo solo grazie a ricordi e proprio a quegli scatti fatti negli anni. Una quercia alta oltre 15 metri con una circonferenza di oltre 7 ed un'età stimata di cinque secoli (anche se la tradizione popolare gliene attribuisce oltre 7).