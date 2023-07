BELLUNO - Attimi di paura a Ponte nelle Alpi dove un gruppo di sei bambini con i loro accompagnatori sono stati sorpresi dal maltempo mentre stavano facendo un’esperienza di canyoning nella forra in Val Maggiore. Sul posto è giunta immediatamente una squadra dei vigili del fuoco di Belluno che ha messo in sicurezza il gruppo. È stato l’intervento più delicato ed impegnativo dei vigili del fuoco ieri a causa del forte maltempo che ha colpito la provincia in mattinata. Le nubi dense hanno impedito alla luce del sole di filtrare e tra le 10.30 alle 12 da Feltre a Belluno fino in Alpago sembrava fosse sera, mentre forti raffiche di venti hanno iniziaito a sferzare l’aria.



NELLA FORRA

Tanta paura, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio in località Val Maggiore, sopra Cornolade dove sei bambini con i loro accompagnatori stavano facendo canyoning nonostante le prevsioni meteo e il cielo non lasciassero prevedere nulla di buono. Sorpreso dal maltempo, il gruppo si è presto trovato in difficoltà nel mettersi al sicuro; uno dei bambini, in particolare, era rimasto indietro ed era quello che più degli altri andava soccorso prima che si scatenasse la bomba d’acqua. È quindi stata lanciata una richiesta di aiuto ed una squadra dei vigili del fuoco si è recata sul posto per il recupero dei piccoli che uno ad uno sono stati estratti dalla gola portati al sicuro.



IN PROVINCIA

Ma il fortunale ha flagellato anche il feltrino e il bellunese. Qui, hanno spiegato dal comando dei vigili del fuoco di Belluno, si è concentrato il maggior numero di interventi, non grosse criticità, ma molte chiamate per garage e scantinati allagati e per la rimozione di piante e ramaglie dalla sede stradale. Ad un certo punto per soddisfare tutte le chiamate al centralino è stato necessario anche attivare i vigili del fuoco volontari in supporto.



FOCUS FELTRE

L’ondata di maltempo ha causato alcuni disagi soprattutto a seguito del forte temporale con violente raffiche di vento verificatosi verso la metà della mattinata di ieri. Tecnici e operai del Comune di Feltre sono intervenuti nelle frazioni di Lamen (in particolare lungo la strada di accesso alla Valle di Lamen) ed Arson per la rimozione di alcune piante e rami abbattuti sulle strade; in altre parti del territorio comunale, compreso il centro cittadino, ad esempio in Via Peschiera (zona retrostante il cimitero cittadino) e in zona Pasquer, dove le raffiche di vento hanno fatto cadere a terra ramaglie di grosse dimensioni. Il comune non segnala danni di rilievo.