Raffiche di vento e pioggia, il maltempo ritorna in Friuli: decine gli interventi per alberi caduti

- A causa di un’intensa perturbazione che ha attraversato, oggi, 12 luglio, alle prime ore del mattino il Friuli Venezia Giulia le sale operative dei comandi dei Vigili del fuoco della regione hanno ricevuto numerose richieste di soccorso pero pericolanti e grondaie, tende e pali pericolanti.Sono 26 gli interventi che i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno eseguito tra le 4.30 e le 8.00 di questa mattina.Il territorio più colpito è stato quello del comando VV.F. di Udine che ha portato a termine 13 interventi, 9 sono stati gli interventi conclusi dal comando di Trieste , 3 quelli per il comando di Gorizia e 1 per il comando VV.F. di Pordenone Dopo circa 4 ore di lavoro la situazione sembrerebbe in netto miglioramento e alle 8.00 di questa mattina gli interventi riconducibili al maltempo ancora da eseguire erano 5 in tutto il territorio regionale.