Il maltempo non si placa: in arrivo vento, temporali e grandinate. Scatta l'allerta

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire dal tardo pomeriggio e serata di oggi, mercoledì 5 luglio, e nella giornata di domani, giovedì 6 luglio.

Sono previsti rovesci e temporali sparsi, sia sulle zone montane che in pianura; saranno possibili locali fenomeni intensi con violenti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate.

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di attenzione di Allerta Gialla, dalle 18 di oggi alla mezzanotte di venerdì 7 luglio, per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).

IL METEO

Oggi pomeriggio

Crescente variabilità a partire dalle zone montane con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio e della sera con piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale anche in pianura specie nella serata e nella notte; saranno possibili temporali anche intensi. Temperature massime senza variazioni di rilievo rispetto a ieri.

Giovedì 6 luglio

Spiccata variabilità con annuvolamenti irregolari, specie nella prima parte di giornata e schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio a partire dalla pianura, cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso dalla sera. In pianura precipitazioni fino al mattino con minore probabilità (5-25%) nel pomeriggio per piogge locali. Sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge intermittenti e sparse. Si tratterà di piovaschi, rovesci e temporali con possibili fenomeni anche intensi. Dalla sera precipitazioni in esaurimento. Temperature: valori termici relativamente freschi per il periodo con minime in leggero calo e raggiunte a fine giornata e massime in contenuta diminuzione.