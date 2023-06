Maltempo, finisce la tregua sole: tornano violenti temporali, forte vento e grandine

Meteo cambia tutto. Le previsioni del tempo cambiano di nuovo. Dopo qualche giorno in cui ci sembrava l'estate fosse arrivata e in molti già si dicevano provati dalle alte temperature, tornano le piogge e le colonnine di mercurio del termometro scendono, almeno al Centro-Nord, per effetto di masse d'aria fresca in arrivo dai quadranti nordorientali. Segnali di affanno dell'anticiclone che negli ultimi giorni ha favorito condizioni di prevalente stabilità sull'Italia. Ne approfitteranno alcuni impulsi instabili in arrivo dall'Atlantico che fino alla fine della settimana coinvolgeranno parte dello Stivale, innescando un graduale ridimensionamento delle temperature.

In Veneto

Forti rovesci, violente raffiche di vento e locali grandinate, finita la tregua sole in Veneto torna il maltempo. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara uno stato di attenzione dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, fino a domenica 2 luglio. Si prevede un tempo a tratti instabile con rovesci e temporali da locali sulle Dolomiti a sparsi su pianura e costa.

Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, violente raffiche di vento e locali grandinate) specie su pianura centro-sud e costa, meno probabili ma non del tutto esclusi anche sul resto della regione.

Si prevede criticità idrogeologica, con stato di Attenzione allerta gialla, dalle 14 di oggi a mezzanotte di domenica 2 luglio, per i bacini: Po, Fissero-Tartaro- Canal Bianco e Basso Adige (Ro-Vr), Basso Brenta – Bacchiglione (Pd-Vi-Vr-Ve-Tv), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (Ve-Tv-Pd), Livenza - Lemene e Tagliamento (Ve-Tv).

La cartina dell'Arpav

Nel resto d'Italia

La perturbazione giunta oggi sull'Italia, nel corso del fine settimana continuerà la sua corsa verso Levante riuscendo a rinnovare instabilità in molte zone dello Stivale, specie nella giornata di sabato, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Il vortice depressionario scavatosi sul Ligure, sabato si porterà gradualmente verso il medio-alto Adriatico per poi allontanarsi domenica verso la Grecia dove perderà gradualmente di energia. Quest'ultimo lascerà così spazio allarimonta dell'alta pressione da Ovest che nel corso della prossima settimana andrà a coinvolgere soprattutto le nostre regioni Centro Meridionali, dove è attesa una nuova fiammata africana nel prossimo weekend.