Meteo in Veneto e Friuli, torna il caldo (ma per poco): in arrivo temporali e calo delle temperature

L’anticiclone Scipione è pronto a riprendersi il Paese provocando una nuova, seppur veloce, ondata di caldo africano. C'è da attendersi quindi temperature elevate per questa settimana, che aprirà il mese di luglio. Tante le regioni interessate, soprattutto quelle centro-settentrionali fino a martedì.

La massima sul basso Veneto si attesta a 34 gradi, così come a Roma, sul Piemonte, sulla Lombardia e in Emilia come a Bologna.

Le regioni del Sud invece saranno ancora interessate dai venti settentrionali.

Questa situazione subirà infatti uno stop a partire da mercoledì. In questa data l’anticiclone perderà lentamente potenza al Nord, dove l’atmosfera diventerà via via piu instabile, anche se ancora con precipitazioni a carattere piuttosto irregolare. Il nuovo ingresso di correnti piu fresche dai quadranti settentrionali causerà un nuovo abbassamento delle temperature massime che, giorno dopo giorno, faticheranno addirittura a raggiungere i 30 gradi.

Sul finire della settimana si perderà in maniera completa il caldo. Un vortice ciclonico dal Nord Atlantico riuscirà a raggiungere l’Italia posizionandosi sul Mar Ligure. Ad esso sarà collegato un’intensa perturbazione che provocherà temporali di forte intensità che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest. Successivamente, nel primo weekend di luglio, il vortice potrebbe scivolare verso il Mare Adriatico, andando a interessare anche il resto del Centro.

Meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Come preannunciato, l'anticiclone, che a inizio settimana garantisce tempo stabile e quasi totale assenza di nuvolosità, si indebolirà martedì. Tra martedì e mercoledì quindi, nel Nordest ci saranno degli annuvolamenti e una fase con qualche precipitazione.

In Veneto seguirà una temporanea rimonta anticiclonica con tempo stabile e soleggiato giovedì, mentre venerdì assisteremo nuovi annuvolamenti e probabili precipitazioni.

In Friuli Venezia Giulia ci sarà una veloce depressione che domani, martedì 27 giugno, passerà a nord delle Alpi determinando l'afflusso verso la regione di correnti in quota più fresche e instabili. Da mercoledì sono attese condizioni più stabili per via dell'avvicinamento di un nuovo anticiclone.

Meteo in Veneto, le previsioni

Secondo Arpa Veneto, la tendenza vede il giorno "peggiore" per venerdì, con «nuvolosità in aumento e crescente probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Anche le temperature saranno prevalentemente in calo».

Meteo in Friuli Venezia Giulia, le previsioni

Secondo Arpa Fvg invece, per questa settimana il giorno con temperature più basse e possibilità di piogge e temporali è martedì: «Nuvolosità variabile con rovesci o temporali sparsi, più probabili dalla tarda-mattinata sulla zona montana e in seguito su pianura e costa. Qualche temporale localmente potrà essere anche forte, specie sulla fascia prealpina. Dal pomeriggio soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali».