JESOLO (VENEZIA) - Più forti del maltempo. Aumentano le presenze a maggio, facendo segnare un inizio di stagione positivo per il sistema ricettivo di Jesolo. È quanto emerge dalle dichiarazioni sull’imposta di soggiorno finora elaborate dall’Ufficio tributi del Comune, che per il mese di maggio superano i 340mila euro, in aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Guardando alle differenti strutture ricettive, uno degli incrementi più significativi è fatto segnare dalle locazioni turistiche: +21%, con un aumento legato soprattutto ai tanti eventi organizzati il mese scorso, diventati motivo di richiamo per ospiti in arrivo dall’estero, molti dei quali hanno soggiornato in appartamenti privati. Non meno importante la campagna d’informazione avviata nei mesi scorsi dal Comune e riferita al rispetto delle norme, anche per il versamento della tassa di soggiorno, rivolta al settore extra-alberghiero. Sostanziale anche l’incremento derivante dai campeggi mentre il sistema alberghiero si attesta stabile.



GUERRA AGLI ABUSIVI

Per il prossimo futuro non va escluso un ulteriore incremento: da ieri, infatti, è entrato in piena attività il nuovo nucleo di controllo per la lotta all’evasione dell’imposta di soggiorno creato dall’Amministrazione. Il team è interno all’ente ed è composto da quattro persone che vedono collaborare Ufficio Tributi e Polizia Locale. Le verifiche prevedono indagini web, sopralluoghi e l’utilizzo di una nuova piattaforma preposta allo scopo.



I COMMENTI

«Nonostante il meteo non ci abbia sorriso – commentano il sindaco Christofer De Zotti e il vicesindaco Luca Zanotto -, il sistema della ricettività e dell’accoglienza ha tenuto e ciò dimostra come la città stia percorrendo la strada giusta per vivere a pieno tutto l’anno. L’incremento delle dichiarazioni relative alle locazioni turistiche, poi, è un dato importante, che va letto con attenzione. Solitamente maggio non rappresenta un mese d’oro per queste strutture, per cui il dato certifica sia le ricadute positive dello svolgimento di Ironman in primavera, sia l’efficacia della campagna informativa sulle norme che i locatari devono rispettare».

Su questo fronte il Comune ha deciso di avviare un vero e proprio giro di vite, incrociando dati e aumentando i controlli, visionando anche gli annunci per gli affitti di alloggi pubblicati nel web, spesso riferiti a periodi di pochi giorni, e che potrebbero sfuggire al conteggio della tassa di soggiorno. «Da ieri è iniziata l’attività del nuovo nucleo anti-evasione – concludono sindaco e vicesindaco -, perché è giusto che se qualcuno non rispetta le regole venga sanzionato. Restiamo però convinti che il Comune debba innanzitutto creare un clima di collaborazione con tutte le imprese del settore, anche con le più piccole, ricordando che l’imposta di soggiorno rappresenta un contributo alla città stessa essendo reinvestita sempre in promozione del territorio, in modo diretto o indiretto che sia».