Caldo e umido record a Nordest: in Veneto si boccheggia e in Friuli VG è allerta per l'arrivo di violenti temporali

IN VENETO

Due giorni con caldo e umido ben al di sopra della media stagionale. Si è iniziato ieri e si prosegue anche oggi, giovedì 22 giugno. A causa dell'Anticiclone Subtropicale Africano le temperature e i livelli di umidità sono notevolmente al di sopra della media, secondo i dati forniti dall'Arpav del Veneto.

Per avere un po' di ristoro bisognerà attendere domani pomeriggio. Venerdì, infatti, sempre secondo le previsioni dell'Arpav, è in transito su tutta la regione una depressione proveniente da ovest e attualmente centrata sulla Francia. Sono quindi attesi temporali più probabilmente dal pomeriggio. Da sabato, invece c'è l'Anticiclone delle Azzorre che porta cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani sui monti, con temperature e umidità non distanti dalla norma.

Tempo previsto

Oggi, giovedì 22, alternanza di nuvole e rasserenamenti. Qualche precipitazione nel pomeriggio solo sui monti.

Temperature ancora in aumento sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti rispetto a mercoledì, comunque molto al di sopra della media. Venti forti in alta montagna da sud-ovest, altrove deboli e in particolare sulla costa.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

L'anticiclone nord-africano insisterà sul Friuli Venezia Giulia fino a questa sera, giovedì 22 giugno. Domani, venerdì 23, una depressione atlantica con aria più fresca in quota determinerà instabilità sul Nord Italia e su tutta la Regione saranno probabili locali rovesci e temporali, possibile qualche isolato temporale forte. La valutazione della situazione meteo-idrogeologica ed idraulica dell'Arpa Friuli Venezia Giulia: il verificarsi di rovesci e temporali può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, con fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Allerta temporali

La Protezione civile attiva l'allerta e raccomanda la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento. Raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l’attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure.