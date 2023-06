TREVISO - L’ondata di caldo si è fatta sentire immediatamente. Ieri quattro anziani, tutti sopra gli 80 anni, sono stati costretti a rivolgersi ai pronto soccorso degli ospedali trevigiani per un colpo di calore. Due, in particolare, erano in stato confusionale a causa della disidratazione. Il primo giorno d’estate è stato rovente. Le temperature hanno abbondantemente superato i 30 gradi. E oggi si replica. La Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. Il bollettino dell’Arpav, dopotutto, non lascia spazio a dubbi. Per almeno altre 24 ore splenderà un sole martellante sul trevigiano. Mentre verso il fine settimana le cose dovrebbero migliorare grazie a un piccolo abbassamento delle temperature.

Il piano

L’Usl della Marca ha già fatto scattare il piano di emergenza che coinvolge, oltre al dipartimento di prevenzione e all’unità cure primarie, con l’assistenza domiciliare integrata (Adi), anche i sindaci, le assistenti sanitarie, le case di riposo e le associazioni di volontariato per definire interventi coordinati. L’attenzione è concentrata soprattutto sui 105mila anziani con più di 75 anni che vivono nel trevigiano. « E sono oltre 7mila le persone anziane fragili con importanti problemi di salute. In questo quadro, la rete di sorveglianza consente di far scattare un “Alert” in caso di situazioni a rischio a causa del caldo – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl – sulla base delle segnalazioni, che possono arrivare anche dalle stesse famiglie, si interviene dando le necessarie risposte: da una flebo fino all’eventuale posizionamento di climatizzatori per risolvere le emergenze » .

Le raccomandazioni

Le raccomandazioni valgono ancora di più per chi abita da solo ed è costretto a convivere con diabete, ipertensione, problemi di cuore e così via. L’obiettivo è ridurre i rischi al minimo. Come? « Rimanendo al riparo in casa nelle ore più calde, in particolare tra le 12 e le 18 – sottolinea il direttore generale – senza fare lavori in giardino o in orto e ricordandosi di bere molto per avere una giusta idratazione » . Almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno, senza bevande alcoliche o troppo fredde.