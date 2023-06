Veneto, allarme climatico della Protezione civile per il 21 e 22 giugno. Le previsioni

La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per le zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana da domani, mercoledì 21, a giovedì 22 giugno. La decisione è stata presa in base alle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria emesso da Arpav, sulla base delle condizioni meteo e delle previsioni per i giorni in questione.

LE PREVISIONI

Mercoledì 21

Cielo generalmente da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti in particolare nel pomeriggio sui rilievi.

Non si escludono locali temporali con un po' di pioggia nelle ore pomeridiane in montagna, più che altro sulle Dolomiti.

Temperature. Per le minime prevarranno variazioni poco significative sulle zone pianeggianti e aumenti su quelle montane, massime in generale aumento.

Venti. In quota sud-occidentali, sulle Dolomiti da tesi a moderati e sulle Prealpi da forti a tesi; altrove direzione variabile e intensità in prevalenza debole, ma a tratti con locali moderati rinforzi.

Mare. Quasi calmo.

Giovedì 22

Cielo in prevalenza da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più probabile a partire dal pomeriggio sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane. Precipitazioni per gran parte della giornata assenti, salvo occasionali piogge nelle ore pomeridiane sulle Dolomiti; nelle ultime ore, a nord-ovest e più che altro sulle zone montane, possibile inizio di piogge sparse a prevalente carattere temporalesco.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, tra cui specie per le minime prevarranno gli aumenti.

Venti. In quota, perlopiù tesi da sud-ovest; altrove in prevalenza direzione variabile e intensità debole, ma a tratti con moderati rinforzi pomeridiani dai quadranti orientali in pianura a partire dalla costa, nonchè nelle ultime ore probabili moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulla zona del Garda.

Mare. Quasi calmo.

Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo invece il numero verde 800 990 009.