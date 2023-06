Maltempo guastafeste: bene il week-end, ma niente sold out negli alberghi

TRIESTE - Weekend chiuso, è ora di tirare le somme per Federalberghi Trieste, perché nel fine settimana appena concluso si attendevano grandi numeri, considerata la festività del Corpus Domini, che, come tradizione, determina un importante arrivo di turisti dall'estero.

«Un fine settimana molto positivo sotto il profilo del riempimento delle strutture, ma con camere ancora libere e qualche disdetta, a causa del meteo non favorevole». È il bilancio di Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Trieste. Mancato il pienone, ma i risultati sono stati sicuramente positivi. «Il quadro meteo è stato determinante e probabilmente anche il fatto che arriviamo da una lunga serie di ponti festivi, mai così tanti uno dopo l'altro, nei quali abbiamo avuto sempre un ottimo numero di presenze». Pernottamenti che in parte derivano anche dai croceristi: «Contribuiscono sì, anche se in minima parte - precisa Lanci - sono soprattutto stranieri che si imbarcano dopo lunghi viaggi, come americani o australiani.