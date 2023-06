Venezia. Grandine gigante in montagna e sui comuni del Veneziano : danni a locali e alberi

VENEZIA - Dopo gli avvertimenti meteo, è arrivata la prima grandinata estiva. Si è abbattuta oggi, 23 giugno, nel primo pomeriggio, nelle località di Noale, Scorzè, Quarto d'Altino, Marcon e San Liberale. Le grandinate e la pioggia, nella tarda mattinata, hanno interessato anche la montagna e le prealpi, per poi scendere in pianura.

Il ghiaccio caduto è stato di proporzioni notevoli, più di 3 centimetri a chicco.

Ma non solo grandine. Nelle stesse località, per circa mezz'ora, ci sono state anche forti raffiche di vento, piogge e acquazzoni. Il maltempo ha provocato danni a tettoie, tavoli e sedie di locali e bar, oltre ad alcuni rami e alberi caduti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Qualche danno anche per i tetti e comignoli e alcuni allagamenti ai piano terra, specie box auto, ma con danni modesti. Sono stati infine annullati alcuni eventi in programma.