BADIA POLESINE (ROVIGO) - Badia Polesine fa la conti dei danni causati dal maltempo. A distanza di circa tre settimane dalla pioggia che nel mese di maggio ha colpito la città e le sue frazioni il Comune ha tirato le somme dei danneggiamenti causati dalle precipitazioni e dagli allagamenti che hanno creato disagi e criticità. «Abbiamo rendicontato alla Regione – fa sapere il vicesindaco Stefano Segantin – i danni, complessivamente, sono di oltre un milione tra privati e Comune. I problemi più importanti si sono registrati ai nostri cimiteri comunali. Dopo i sopralluoghi abbiamo fatto la conta dei danni causati dall’acqua sono stati interessati il cimitero del capoluogo col monumentale e ci sono stati parecchi danni anche a Villa d’Adige, Crocetta e Villafora. Quest’ultima, forse, parzialmente risparmiata per la natura del terreno. Abbiamo sopportato 180 millimetri di acqua battente, e c’è poco da fare di fronte ad eventi di questo tipo. Speriamo di avere un aiuto sotto il profilo economico per far fronte ai danni, in modo da mettere mano alle nostre strutture».

Gli allagamenti

Oltre al tema delle criticità emerse ai cimiteri, l’esponente della giunta comunale manifesta nuovamente vicinanza ai privati che hanno subito i danni determinati da pioggia e conseguenti allagamenti. «I privati hanno registrati danni nell’ordine dei 350 mila euro circa – prosegue il vicesindaco – mi dispiace molto, i cittadini in questi giorni ci hanno portato la relativa rendicontazione e attendiamo che la Regione di dica qualcosa. Penso a chi ha avuto disagi nelle abitazioni o problemi per la propria attività».



Come anticipato, Segantin ha avuto un dialogo col Consorzio di bonifica, un colloquio utile per prendere nota delle iniziative che potrebbero interessare Badia Polesine, soprattutto le zone della periferia. «Ci siamo ritrovati – aggiorna l’assessore comunale – ed è stato un bel confronto. C’è stata disponibilità da parte del Consorzio e ci sono stati illustrati alcuni progetti relativi al nostro territorio. Ringrazio il presidente, il direttore e tutto il vertice».

Gli interventi del post maltempo sono comunque continuati anche negli ultimi giorni: l’assessore comunale ha infatti seguito i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri che hanno operato in un’area provinciale nei pressi dell’istituto Primo Levi per il sollevamento delle acque e la messa in sicurezza; un’azione documentata dal vicesindaco attraverso foto e video condivisi sui social. «L’acqua era ormai stagnante e si è riusciti a farla defluire. Grazie ancora tutti i volontari che hanno collaborato».