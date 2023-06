Meteo, ciclone Oscar sull'Italia: temperature estive nel weekend ma arrivano anche temporali e grandine

Meteo, arriva la prima fiammata estiva ma il ciclone Oscar porterà anche pioggia e temporali su molte zone d'Italia. Infatti, nonostante manchino pochi giorni all'arrivo dell'estate, il tempo non accenna a uscire dall'instabilità.

Le previsioni

Oggi sabato 10 giugno Nord: Nuvoloso al mattino con qualche piovasco, poi nel pomeriggio e in serata rovesci e temporali sparsi su Alpi e vicine pianure. Temperature in lieve rialzo, massime tra 26 e 29. Centro: Nuvoloso con piovaschi sparsi al mattino sulle regioni tirreniche, in estensione poi anche al versante adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 23 e 28. Sud: Variabile o nuvoloso con locali piogge o rovesci su Sardegna, Sicilia, Appennino e versante adriatico. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29.

Domani, domenica 11 giugno Nord: Soleggiato al mattino ma tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi dalle Alpi verso la Pianura Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 25 e 29. Centro: Sole prevalente, ma con qualche nuovo rovescio o locale temporale pomeridiano su Appennino e Lazio. Temperature stabili, massime tra 23 e 28. Sud: Nuvolosità irregolare con rovesci e locali temporali tra mattina e pomeriggio in Appennino e a tratti anche su coste di Campania e Calabria. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29.

L'inizio della prossima settimana vedrà ancora l'anticiclone sbilanciato sull'Europa settentrionale e lungo il suo bordo inferiore rimarranno attive aree depressionarie che coinvolgeranno parzialmente anche l'Italia. Una di queste si troverà sulle coste atlantiche franco-iberiche, rappresentata da ciò che rimarrà della ex tempesta Oscar, l'altra sugli stati centro-orientali del Continente. Quest'ultima piloterà infiltrazioni instabili da nordest lunedì 12 verso l'Italia, innescando rovesci e temporali già dalle primissime ore della giornata su Piemonte e alta Val Padana, mentre sul basso versante tirrenico orrenti umide occidentali saranno causa di annuvolamenti e qualche pioggia.

In giornata si assisterà alla consueta instabilità diurna in prossimità delle zone alpine e appenniniche, con altri rovesci e temporali in sconfinamento in serata all'alta Val Padana, mentre sul resto d'Italia prevarranno spazi più soleggiati. Un'evoluzione simile sembrerebbe caratterizzare anche la giornata di martedì 13, con avvio tutto sommato ancora abbastanza soleggiato (a parte qualche pioggia che potrebbe essere già presente al Nordovest), seguito da un pomeriggio instabile e a tratti temporalesco sulle zone montuose e su quelle adiacenti. Le temperature non subirebbero variazioni di rilievo, il caldo non sarà mai eccessivo con massime in genere entro i 26-30°C, ma le temperature potrebbero risultare a tratti persino lievemente sotto la media, specie durante le fasi temporalesche più marcate.