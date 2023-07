Maltempo, bomba d'acqua nel trevigiano: canalette al limite della loro capacità, strade chiuse e due sottopassi allagati

TREVISO - Maltempo e allagamenti. Cade copiosa la pioggia oggi, 3 luglio, in tutto il trevigiano e le conseguenze a metà mattina si fanno già sentire. Canalette al limite della loro capienza in varie zone (in foto quelle di Castagnole di Paese) ma non solo, si registrano anche due sottopassi allagati a Villorba, in via Scattolon. L'acqua qui ha toccato i 30 centimetri d'altezza tanto che un furgoncino dell'Enel, intorno alle 10, è vi è rimasto imprigionato. In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a riportarlo sulla strada. Strade allagate anche a Ponzano Veneto e a Maserada sul Piave.

In quest'ultimo Comune, le due vie allagate sono anche state chiuse temporaneamente alla circolazione. A Castagnole di Paese invece l'acqua risale anche dai tombini e, nella strettoia vicino alla chiesa, l'acqua ha invaso parzialmente la strada.