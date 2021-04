Il presidente Luca Zaia in diretta per le ultime notizie su Covid e vaccini in Veneto

Il presidente Luca Zaia oggi in diretta, 14 aprile 2021, per il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Gli ultimi aggiornamenti sul fronte Covid-19 e vaccini in Veneto, dopo il caso Johnson&Johnson esploso negli Stati Uniti. Il ministro della Salute ha già detto che va usato e le prime indicazioni propongono di riservare questa tipologia di vaccino a chi ha più di 60 anni.

Da affrontare anche il tema delle riaperture in previsione della partenza della stagione estiva sulle spiagge del litorale veneto e friulano e anche sulle nostre montagne, dopo una stagione invernale completamente azzerata.

IL BOLLETTINO

Sono 1.081 i nuovi positivi e 24 i decessi nelle ultime 24 ore. Le persone ora positive sono 29.442 e negli ospedali ci sono 2.013 ricoverati così suddivisi: 1.736 (-36) in area non critica e 277 (-8) in terapia intensiva

Il numero di positivi e i ricoveri anche in terapia intensiva stanno scendendo. Da alcuni giorni il trend è positivo, ma i numeri sono ancora consistenti. «Con questi numeri siamo in zona gialla» dice il presidente Zaia.

RIAPERTURE

«Con gli Europei dell'11 giugno ci sarà l'apertura dell'Olimpico per una capienza delle 25% - dice Zaia - prendiamola come una data positiva e vediamo da qui a giugno cosa riusciamo ad aprire. Se asepttiamo che il virus sparisca non apriamo più, dobbiamo conviverci. E con questo virus ci vuole anche fortuna».

VACCINI