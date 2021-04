Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30, le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 13 aprile 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Si parla intensamente di riaperture, le Regioni stanno lavorando sulle linee guida e non è ancora scartata l'ipotesi di un anticipo delle ripartenze. Tutto dipenderà comunque dalla situazione epidemiologica in Italia, con uno sguardo fisso sui ricoveri e le terapie intensive. Intanto l'Oms non dà buone notizie: «In questo momento, siamo a un punto critico della pandemia. La curva dei contagi sta crescendo e, per la settima settimana consecutiva, abbiamo avuto più di 4,4 milioni di nuovi casi segnalati», ha riferito la responsabile tecnica dell’Oms, Maria Van Kerkhove. Lo strumento più efficace per contrastare il virus, come ricorda sempre Zaia, al netto dell'uso di mascherine e del rispetto del distanziamento, è la vaccinazione. Ma in Veneto le dosi arrivano a singhiozzo, per questa settimana sono previste mercoledì 126mila vaccini Pfizer, poi 13mila di AstraZeneca e 14.600 di J&J venerdì. Di Moderna, fino a ieri, non se ne sapeva ancora nulla.

