Coronavirus Veneto, 1081 positivi e 24 morti in 24 ore. Picco a Verona. Bollettino

Coronavirus Veneto, 670 nuovi positivi nella notte (1081 nelle 24 ore) e 10 morti (24 rispetto a ieri mattina). Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 14 aprile 2021.

Le persone attualmente positive scendono sotto quota 30.000 e sono 29.442 (-1117) , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11018. I guariti sono 357.298.

APPROFONDIMENTI 13 APRILE Coronavirus Veneto, superata la quota di 11mila vittime, ma i... TREVISO Covid, micro focolai nelle aziende: «Molti mentono sui... 12 APRILE Covid in Veneto, solo 256 nuovi contagi, ma 25 vittime nella giornata... 12 APRILE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 12 aprile 2021 IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 5,1%: 82 casi e 11 morti....

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (199 positivi nella notte) seguita da Padova (165), Treviso (103).

Migliora la situazione negli ospedali: i ricoverati in area non critica, tra positivi e negativizzati, sono 1736 (-55), in terapia intensiva 277 (-8).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 14 aprile--->LEGGI E SCARICA