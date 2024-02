Venezia Lido. Un imprenditore austriaco acquista villa Coin, casa di lusso in riva al mare: valore intorno ai 3milioni di euro

LIDO - L'operazione dell'imprenditore tedesco Frank Gotthardt che ha preso casa al Lido prima di pensare all'investimento per la riconversione dell'ex ospedale al mare fa scuola e diventa apripista per altri imprenditori di livello internazionale che anche dall'estero, in particolare Austria e Germania, hanno scelto il Lido di Venezia, come "luogo del cuore" dove svernare sentendosi però non solo ospiti ma, a pieno titolo, residenti per diversi mesi dell'anno.

L'operazione

Un turismo non "mordi e fuggi" ma più stanziale e soprattutto con alta capacità di spesa. Lo dimostra la storia di un impresario austriaco che ha acquistato al Lido "Villa Coin" in lungomare Marconi 54 al Lido. Una residenza di pregio per un'operazione il cui valore di mercato si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro. La firma sul contratto di compravendita risale a qualche mese fa, ma la notizia è trapelata solo ora. L'abitazione nell'isola è conosciuta come "Villa Coin" ma non era di proprietà dell'imprenditore veneziano.

Su un terreno che era della famiglia Coin, poi ceduto a una società, l'impresa "Dogale Costruzioni", guidata dall'imprenditore Teodoro Russo, ha costruito questa nuova residenza tutta in "classe A" e di pregio. Per circa due anni, però, una volta ultimati i lavori, l'immobile è rimasto vuoto a caccia di acquirenti. Anche perché non era un'abitazione alla portata di tutti. Finché l'impresario austriaco si è innamorato del Lido e ha voluto accaparrarsi per sé l'unica casa, oltre alla confinante Villa Zavagli, che si trova sulla spiaggia e che ha, negli spazi esterni di sua proprietà, anche una piscina lunga 25 metri. Si chiude così una vicenda che ha tenuto banco per anni. Un intervento edilizio, le cui prime autorizzazioni risalivano al 2013, che ha dovuto superare non pochi ostacoli burocratici, prima di vedere il via libera e che poi, complice anche il Covid, ha richiesto tempo per trovare la giusta accoglienza sul mercato immobiliare. La villa si estende su una superficie di circa 400 metri quadrati. La residenza prima di essere venduta all'imprenditore austriaco è stata di proprietà della società Crs Srl consta di quattro camere ognuna con bagni e servizi, un ampio soggiorno panoramico, garage per 5 auto, accesso privato alla spiaggia e di un'area Benessere con bagno turco e piscina. I lavori sono stati una vera corsa ad ostacoli. Prima l'eternit rinvenuto sotto la sabbia, poi il doppio ricorso, prima al Tar e poi davanti al Consiglio di Stato promosso da un gruppo di residenti, i quali sostenevano che la nuova residenza avrebbe compromesso anche lo skyline con vista sul mare. In entrambi i gradi di giudizio è stata riconosciuta la correttezza dell'operato dell'imprenditore veneziano Piero Coin che aveva acquistato dalla contessa Lucia Zavagli, un terreno classificato come edificabile per un ampliamento della villa esistente.