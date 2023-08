LIDO - Razzia di furti e danneggiamenti a decine di barchini e taxi acquei ormeggiati lungo il canale di via Antonio Loredan, e aree limitrofe al Lido. L'ultima incursione, da parte di un gruppo di ignoti, è avvenuta la notte scorsa, ma nel mese appena iniziato sono già due le notti "brave" e movimentate in cui si registrano furti a catena. Al Lido perciò suona un campanello d'allarme, raccolto a stretto giro dall'assessore Michele Zuin, che ha garantito un suo interessamento per portare azioni concrete.

MOTORI E TAXI

Ma veniamo ai furti: ignoti hanno saccheggiato i barchini ormeggiati di motori fuori bordo e materiale nautico, Ma il "colpo grosso" sono stati i taxi: alcuni tassisti si sono svegliati ieri mattina e hanno trovato il loro mezzo di lavoro letteralmente sottosopra. I ladri sono saliti a bordo e, in un caso, per entrare in cabina hanno forzato le portelle. I tassisti si sono trovati "alleggeriti" di pos, radio e telefonino di bordo. Sono state anche strisciate le fiancate. Un tassista si è ritrovato anche senza una tessera bancomat che teneva a bordo, utilizzata esclusivamente per fare rifornimento di carburante. I malviventi hanno rovistato ovunque nel porta oggetti, alla ricerca di contanti. Il bancomat rubato, bloccato solo al mattino, è stato utilizzato per acquistare alcuni biglietti "gratta a vinci". I furti sono avvenuti su barche e taxi ormeggiati in tutte e due le sponde del canale. Alcuni episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine, altre verranno formalizzate nei prossimi giorni. Ma il bilancio è pesante.

CORSE E BACCANO

Indagini sono in corso per cercare di risalire ai responsabili. Oltre ai furti c'è un altro aspetto che preoccupa, sempre lungo il canale di via Loredan a due passi dalla riviera Santa Maria Elisabetta: ed è quella della sicurezza nella navigazione in laguna: nel periodo estivo vengono segnalati barchini di passaggio a velocità folle e con musica diffusa a tutto volume anche in piena notte.

«È chiaro che quello di via Loredan è un canale che deve essere maggiormente attenzionato - commenta Zuin - per questo mi impegno affinchè possa essere installata una telecamera di videosorveglianza lungo il canale. La videosorveglianza serve per disincentivare eventuali bravate. Al momento in questa zona al Lido non ci sono telecamere. Bisogna fare qualcosa. In queste notti si è verificata purtroppo una lunga serie di furti. La telecamera sarà tra quelle inserite nel circuito della "smart control room" del Tronchetto».