PORTOGRUARO (VENEZIA) - Raffica di furti nel Portogruarese, i ladri fanno razzia di denaro e preziosi. È stato un sabato sera fruttuoso per i malviventi che in un caso hanno usato anche un flessibile per forzare e poi asportare una cassaforte. Presi di mira appartamenti e villette tra Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento e San Stino di Livenza. Non è escluso però che altre vittime debbano ancora presentare le denunce alle forze dell’ordine e che i colpi siano molti di più. A ieri almeno una decina le persone che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri i quali hanno dovuto lavorare sodo per riuscire a effettuare i rilievi. Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le 18, all’imbrunire, quando a Gruaro i ladri sono riusciti ad entrare in alcune abitazioni di via Roma.

AUTO SOSPETTA

Qui sono riusciti a portar via dei preziosi, salvo poi essere disturbati dai residenti che dopo aver chiamato il 112 hanno attivato anche un tam tam sui social allertando tutto il paese. Segnalata anche una Mercedes sospetta. Intanto poco dopo un’altra richiesta di aiuto è arrivata in via Matteotti a Portogruaro. Qui i ladri hanno trafugato all’interno di un’abitazione ma non avevano fatto i conti con l’allarme collegato con la ditta di vigilanza Axitea. Il tempestivo intervento di una pattuglia delle guardie giurate ha infatti permesso di evitare il peggio. I ladri sono dovuti fuggire a gambe levate dopo aver forzato una finestra che dà sul retro della villetta, abbandonando gran parte del bottino sul pavimento dell’abitazione.

I ladri sono riusciti a entrare in alcune abitazioni di via Trieste. L’allarme è stato lanciato ancora una volta al 112 che ha inviato i carabinieri. E anche in questo caso il tam tam è partito attraverso i social, permettendo di avvisare i residenti della presenza della banda di malviventi in paese. Altri colpi sono stati messi a segno a San Michele al Tagliamento con appartamenti e villette svaligiati. In un caso i movimenti hanno usato un flessibile per riuscire a forzare una cassaforte che è stata asportata con tutti i suoi averi. I carabinieri avvertono di prestare massima attenzione soprattutto all’imbrunire. Del resto come spesso accade in questo periodo, con il buio che arriva prima, i ladri non si fanno attendere. Non è escluso che oggi arrivino altre denunce alle forze dell’ordine per i furti commessi sabato. Fondamentali sono le segnalazioni arrivate al 112 con auto e targhe fotografate e segnalate tempestivamente ai carabinieri. Attraverso poi i rilievi effettuati nelle abitazioni visitate dai malviventi, gli investigatori puntano a trovare ulteriori elementi che possano far chiudere l’indagine e quindi trovare la banda di ladri.