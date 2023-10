MARTELLAGO (VENEZIA) - Ladri scatenati venerdì sera in via dei Ronconi, strada che dal centro del capoluogo conduce in aperta campagna, spesso oggetto delle attenzioni dei malviventi e che ha vissuto l’ennesima serata movimentata: la scorsa estate l’abitazione di un’anziana è stata colpita tre volte in poche settimane.

Il furto nella villetta

Una banda di predoni prima, verso le 19, hanno tentato l’effrazione in una casa ma l’allarme perimetrale del giardino li ha fatti desistere e uno è stato anche visto fuggire, poi, poco dopo le 20.30, sono invece riusciti a penetrare, dalla finestra del bagno, in una villetta appena costruita. Hanno messo a soqquadro le camere e arraffato quattro braccialetti in argento e bigiotteria ma il bottino sarebbe potuto essere più corposo se non fossero stati interrotti sul più bello dal rientro del proprietario, che si trovava nella casa accanto per tenere un po’ di compagnia all’anziana madre, e soprattutto, dei suoi cani che, liberati dal recinto, si sono subito messi ad abbaiare. I ladri se la sono filata, hanno scavalcato la recinzione e sono saltati nel vialetto del condominio vicino dove si erano già preparati la via di fuga, svitando le lampade dei lampioncini, e dove alcuni residenti ne hanno anche sorpreso uno, con il cappuccio calato in testa, che si era acquattato tra la siepe e che, vistosi scoperto, alle grida dei vicini, se l’è data a gambe. Immediato il tamtam su whatsapp tra gli abitanti della via, dove è attivo un gruppo del controllo del vicinato, e in parecchi sono usciti in strada e hanno acceso tutte le luci per scoraggiare altri raid.