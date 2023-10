SPINEA - Stava sistemando un attrezzo in giardino, poco dopo le 21.30, quando si è accorto che tre persone stavano provando a entrare in casa. Una situazione che sarebbe potuta degenerare ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi quella di giovedì sera in una stradina nell'area di via Bennati, a Spinea. Il proprietario di una villetta si è trovato quasi "circondato" da tre ladri acrobati, totalmente camuffati, che non si erano accorti di lui e che volevano provare a entrare in casa. Lì dentro però si sarebbero trovati faccia a faccia con la moglie e i tre figli. «Abbiamo rischiato molto e ci è andata bene perché li ho visti e li ho messi in fuga prima che riuscissero a entrare - racconta il proprietario di casa -. Ero rientrato da poco e stavo chiudendo la macchina dopo aver sistemato degli attrezzi nel retro. Ho sentito dei rumori e mi sono accorto che c'erano tre uomini: uno era già all'interno della proprietà, un secondo sul muretto e il terzo stava scavalcando un altro cancello più piccolo».

Un tentativo di irruzione su più fronti che ha spaventato l'uomo: «Erano ben organizzati e vestiti da ninja, si vedevano solo gli occhi. Due avevano una sorta di passamontagna con il cappello, il terzo, più anziano, addirittura una maschera. Non mi avevano visto. Io mi sono messo a urlare e a correre verso uno di loro, quello che era già entrato, con un badile in mano e i tre sono scappati: due di loro saltando i cancelli come nulla fosse, con un'agilità da lepri. Il terzo sembrava più anziano e impacciato».

GLI ALTRI EPISODI

Un particolare che ritorna in altri racconti di furti a opera di "ladri acrobati" segnalati di recente. Nelle stesse ore i ladri, non si sa se siano gli stessi o di un altro gruppo, hanno fatto tentativi di furto in diverse abitazioni, sempre in zona Bennati. In alcuni casi se ne sono andati senza riuscire a entrare ma almeno un tentativo è andato a buon fine: la casa di una signora novantenne è stata totalmente svaligiata per la seconda volta nel giro di un paio d'anni. Per fortuna la donna in quel momento era fuori casa per una visita medica. «Anche dai miei vicini ci sono segni di un tentativo di irruzione dalle finestre del primo piano - aggiunge l'uomo -. Una situazione che per quanto si sia ragionevoli è estremamente rischiosa, perché non si sa come si possa reagire trovandosi i ladri in casa». Di certo non si sono fatti fermare dalle telecamere: mentre correvano si abbassavano per evitare di essere ripresi da vicino. Comunque ora sarà compito dei carabinieri indagare per cercare di individuarli. Un altro particolare risulta interessante: in un'altra abitazione c'è chi sostiene di aver riconosciuto uno dei ladri, che potrebbero quindi non essere predoni stranieri di passaggio ma persone che vivono in zona e che conoscono bene il quartiere e le possibili vie di fuga.