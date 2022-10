MIRANESE - Furti di radicchio, cavoli e zucchine nelle aziende agricole del miranese. Nuovi e fantasiosi furti si sono verificati in questi giorni nelle aziende agricole della zona di Mirano e dintorni. A segnalare la situazione è Davide Montino rappresentante di Giovani Coldiretti Venezia e presidente di AGRI Mercato Venezia. Io, nella mia azienda di Caltana, come altri mei colleghi del miranese, stiamo registrando, da almeno quindici giorni, alcuni furti anomali. Non credo siano ladri improvvisati o famiglie in difficoltà, perché vengono prelevati importanti quantitativi di prodotto. 100 metri di zucchine non sono agevoli da portare via e mi domando cosa se ne fanno? Le rivendono? A chi? A famiglie bisognose? Io non credo proprio anche perché in attività come la nostra non mancano certo famiglie, anziani e persone che si presentano chiedendoci un piccolo aiuto, e noi siamo sempre pronti a dare anche perché noi sappiamo come raccogliere, un estraneo rischia di rovinare le piante che sono in produzione racconta Montino.



BANDA ORGANIZZATA

Ad un collega nella zona del miranese la settimana scorsa hanno rubato una fila di radicchio e ad un altro di Trebaseleghe un grande quantitativo di patate americane, che non sono proprio facili da raccogliere, occorrono gli strumenti per scavare». Per affrontare questi furti gli agricoltori si sono attrezzati con delle fototrappole, piccoli sistemi di video sorveglianza che appena rilevano un movimento scattano una foto o realizzano un video sia di giorno che di notte. In questo modo speriamo di scoprire chi siano i responsabili, sempre ammesso che non ci rubino pure quelle.



FURTI NELLE ABITAZIONI

Ma non solo furti nei campi. Continuano infatti le segnalazioni nelle chat di whatsapp da parte di cittadini di Campocroce che nei giorni scorsi hanno subito diverse rapine nelle proprie abitazioni e un furto d'auto a Caltana in via Pepe dove il proprietario, dopo pochi minuti in cui aveva parcheggiato la vettura davanti al piazzale della palazzina in cui viveva, si l'è vista portare via. C'é apprensione e paura soprattutto in questo momento in cui i giardini di case, villette e condomini vengono spenti per il risparmio energetico e con il buio è più facile colpire. I carabinieri come sempre intervengono tempestivamente ma a furto già avvenuto commenta Annalisa Zangrando referente del comitato Campocroce sicura. Siamo preoccupati perché le nostre zone sono tristemente famose per le scorribande di ladri e come faremo nei prossimi mesi in cui i comuni spegneranno l'illuminazione pubblica?».