JESOLO - «E' una costante che si ripete negli anni: le previsioni meteo a lungo termine penalizzano il settore alberghiero». Si riaccende la polemica sul litorale. Le parole sono quelle di Matteo Rizzante, albergatore jesolano appartenente ad una delle famiglie più conosciute in città che ieri, confrontando le previsioni dei giorni scorsi, e il meteo reale, ovvero il sole e le temperature gradevoli per tutto il giorno, non ha nascosto il suo disappunto e quello dei colleghi. Del resto, da giorni nei vari siti per Jesolo e la costa veneziana le previsioni indicavano pioggia, temporali e temperature in picchiata per tutto, o quasi, il "ponte" del Primo maggio. Nella realtà la pioggia ieri sulla costa non si vista, il sole non è mancato mentre le temperature permettevano di andare in spiaggia.

A mancare, semmai, è stato il tutto esaurito anche perché nei giorni scorsi, di fronte alle previsioni nere si sono puntualmente materializzate le disdette di chi ha preferito rimanere a casa. O andare al centro commerciale. Certo, i pendolari non sono mancati, come non è mancato chi ieri mattina, costatando il bel tempo ha prenotato all'ultimo secondo facendo sì che l'occupazione alberghiera ieri si attestasse attorno al 70%.

GLI ALBERGATORI

E se ieri molti turisti sono arrivati ugualmente sulla spiaggia, dove però il servizio di salvataggio scatterà dal 12 maggio, il presidente dell'Associazione jesolana albergatori Pierfrancesco Contarini comprende la stizza dei colleghi. «Si sa che al mare le varianti nelle previsioni meteo sono molte dice - Con altre previsioni l'occupazione in questo fine settimana sarebbe stata al 90 o al 100%, invece siamo arrivati al 70% grazie agli arrivi di ieri: chi ieri mattina ha visto il meteo reale si è deciso a prenotare uno o due giorni al mare. Capisco però i colleghi: nei siti era indicato un weekend pessimo ma così non è stato».

Il sindaco Christofer De Zotti ha sottolineato l'ottima risposta ottenuta con gli eventi come i tornei di calcio e il Tdex, ma anche la festa a Jesolo Paese, tanto che ieri sono state stimate 60 mila presenze. «L'appeal della città è più forte del meteo commenta il sindaco ottimo il riscontro a Jesolo Paese, abbiamo dimostrato che si può fare intrattenimento anche nel centro storico».

«Nella realtà poteva andare molto meglio torna a commentare Rizzante - alla fine le strutture hanno lavorato ma con altre previsioni l'occupazione sarebbe stata decisamente superiore: nei giorni scorsi di fronte alle pessime previsioni meteo sono arrivate le solite disdette, solo in parte ieri mattina compensate con le prenotazioni dell'ultimo secondo».

«A CACCIA DI LIKE»

A finire in discussione, puntualmente, sono le previsioni meteo a lungo termine. «E' naturale che se certi siti indicano pioggia per il weekend sette giorni prima prosegue l'albergatore c'è chi decide di organizzarsi di conseguenza, magari programmando un fine settimana in qualche città o una giornata al centro commerciale. Ed è altrettanto naturale che queste persone alla fine cambino idea e vengano al mare. Purtroppo è una costante sulla quale c'è poco da dire, il consiglio è quello di affidarsi a siti con previsioni riferite alle 24 o 48 ore, meglio ancora diffidare dai siti commerciali che inseguono visualizzazioni e "like". In questo senso quello dell'Aeronautica è quello più imparziale. In più aggiungo che se c'è anche il minimo dubbio, a Jesolo poi c'è sempre il sole». Eppure, anche per il prossimo fine settimana alcuni siti hanno già indicato pioggia per il prossimo fine settimana. «E' una situazione conclude Rizzante che non fa bene alle aziende, in questo modo non riusciamo nemmeno ad avere un minimo di programmazione».