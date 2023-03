JESOLO - Per ora il caro ombrellone sembra scongiurato. Per quest'estate rilassarsi sulla spiaggia tra Jesolo ed Eraclea, sdraiati sul lettino all'ombra di un ombrellone, a due passi dalla battigia, non dovrebbe costare molto di più rispetto al 2022. Il condizionale è d'obbligo perché i concessionari si stanno ancora confrontando, ma l'intenzione che sta prevalendo è quella di mantenere invariate le tariffe dello scorso anno. Al massimo ci saranno ritocchi "fisiologici" per far fronte al rincaro del 25,15% dei canoni demaniali e all'aumento dei costi energetici. In generale però i prezzi di noleggio di un lettino e due ombrelloni continueranno ad avere una media giornaliera tra i 12 euro dell'ultima fila e i 25 euro della prima. E in ogni caso visto che la stagione partirà per il 25 aprile, meteo permettendo, il confronto è ancora aperto.

CANONI DEMANIALI

«Ad oggi per noi il rincaro maggiore è rappresentato dal 25% in più dei canoni demaniali commenta Amorino De Zotti, presidente dello stabilimento balneare Manzoni e se per questo verrebbe naturale aumentare le tariffe del noleggio ombrelloni nella realtà non possiamo non considerare l'aumento dei costi generale che ha toccato tutte le famiglie italiane. Il confronto tra i balneari è aperto ma credo che alla fine prevarrà la scelta di non aumentare la tariffe. Nel nostro caso si va dai 16 euro giornalieri per l'ultima fila ai 25 della prima, con una precisazione però: a tutti gli ospiti diamo un braccialetto per accedere ai bagni auto-pulenti mentre tutti gli ombrelloni sono dotati di cassaforte e automatizzati. Il prezzo può sembrare leggermente più alto, nella realtà la gamma di servizi offerti è ampia». Sulla stessa scia arriva la presa di posizione di Alessandro Iguadala, amministratore unico della società Mare Blu Adriatica che a Jesolo gestisce vari consorzi come il Ponente, Aurora, Lido dei Lombardi e Pineta4, dove i costi giornalieri di un posto spiaggia si dividono dai 15 e 25 euro dello stabilimento Ponente ai 14 e 22 euro nella zona pineta. «I rincari degli ultimi mesi stanno toccando anche le attività balneari spiega oltre all'aumento dei canoni demaniali una delle spese maggiori ovviamente è quella dell'energia elettrica. Aumentare oggi però le tariffe è difficile, le riflessioni ci sono ma alla fine credo che ci saranno solo dei ritocchi piuttosto calmierati, nell'ordine di uno o due euro, ma soprattutto per chi lo scorso anno ha scelto di non adoperare alcun aumento per ovvie ragioni quest'anno deve adeguarsi».

UNIONMARE

Sulla stessa scia la presa di posizione di Alessandro Berton, presidente di Uniommare, ma in questo caso anche operatore turistico che gestisce stabilimenti a Jesolo, Eraclea e Lido di Venezia. «La nostra realtà è diversa dal resto d'Italia commenta e per noi non si può parlare del cosiddetto caro ombrellone. È innegabile che, vista l'imminente scadenza delle concessioni, e il periodo di incertezza generato dalla proroghe, quella che stiamo per affrontare sarà una stagione di incertezza, non a caso i comuni si stanno organizzando per approvare il nuovo regolamento di uso demaniale e gli operatori si stanno calando sempre più nella parte di affrontare le gare, ormai inevitabili. In questo contesto, il problema delle tariffe passa quasi in secondo piano, non ci risultano aumenti particolari, anzi. Prendiamo il caso di Eraclea: le tariffe giornaliere vanno dai 12 ai 25 euro, ma con uno stabilimento che offre di tutto, perfino una piscina. E questa è la media di tutta la costa. Chi invece dovrà fare degli aumenti perché obbligato, studierà delle scontistiche per la clientela che da anni frequenta quegli stabilimenti. Non dimentichiamo inoltre che da anni i nostri concessionari fanno costanti investimenti e anche su questo fronte lo standard qualitativo che viene offerto è molto diverso rispetto ad altre zone d'Italia. Le gare sicuramente saranno uno stimolo in più per migliorare ancora».