JESOLO - Assalto alla spiaggia. Splende il sole, in città arrivano migliaia di pendolari. È l'effetto della bella giornata di sole di ieri, 4 marzo, con temperature già primaverili. Il risultato è stata una Jesolo già affollata di prima mattina, con traffico intenso tra via Roma destra e viale Adriatico e parcheggi esauriti in via Bafile a mezzogiorno. Uno scenario che, meteo permettendo, dovrebbe ripetersi anche oggi.

LO SCENARIO

Tantissime le famiglie a passeggio tra battigia e lungomare, ma anche nella centralissima via Bafile dove da ieri hanno inaugurato la nuova stagione diverse attività tra ristornati e negozi. Ad arrivare in città sono stati soprattutto pendolari, ma non sono mancati turisti che si sono concessi un intero weekend al mare, meglio ancora abbinandolo con la classica gita a Venezia oppure a un tour enogastronomico. Ad arrivare anche i primi turisti stranieri, tedeschi e austriaci, ormai sempre più legati alla città anche nei periodi definiti di bassa stagione. Del resto ad essere aperti sono una decina di hotel, quasi tutti con licenza annuale che durante i fine settimana registrano un aumento di prenotazioni. Sulla spiaggia ormai sono oltre una decina i chioschi che hanno iniziato la stagione.

Tra i più frequentati il chiosco Baita al Mare di piazza Trieste, il Loredana Beach Bar di piazza Manzoni e il Veliero di piazza Marina, rimasto aperto anche a Natale. Sulla spiaggia di piazza Mazzini ha riaperto i battenti anche il Tango e a poca distanza la celebre Capannina Beach, locale simbolo del divertimento fronte mare. «Ormai la nostra città spiega il sindaco Christofer De Zotti può dire di aver raggiunto il tanto atteso allungamento stagionale, oggi Jesolo è una città che deve ragionare per essere viva tutti i 12 mesi all'anno. Gli eventi che stiamo organizzando servono proprio a questo, a rafforzare la destagionalizzazione creando ritorno d'immagine e di presenze. Ed è sempre per questo che tra gli appuntamenti proposti c'è anche una sorta di selezione, puntiamo soprattutto ad eventi che alzino il livello culturale e diano benefici concreti».

GLI OPERATORI

A sottolineare la ripartenza della città ormai proiettata verso la nuova stagione, con buone prenotazioni ormai in arrivo da settimane, è anche Roberto Dal Cin, presidente nazionale della categoria Turismo di Confapi: «Jesolo ormai è sempre più viva commenta la strada intrapresa è quella giusta, credo sia doveroso sottolineare l'impegno di quegli imprenditori che hanno continuato ad investire e a rimanere aperti anche nei periodi di bassa stagione. In questo contesto è fondamentale però investire nella sicurezza». A fine marzo a sancire il via della stagione sarà lo "Jesolo Beach & Kite Festival", il secondo Festival internazionale degli aquiloni sulla spiaggia antistante a piazza Trieste. Ad essere allestite saranno tre giornate di festa da vivere in spiaggia con gli aquiloni come protagonisti. Inoltre sabato 1. aprile a partire dalle 21 ci sarà il volo in notturna. Oggi, invece, sulla spiaggia del faro i volontari di Plastic Free ripuliranno l'arenile.