MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Potrebbero svolgersidopo che la loro auto è finita in un canale rovesciandosi. Lo dice stamanesottolineando che nel pomeriggio vedrà i genitori dei ragazzi deceduti con i quali si valuterà di officiare una funzione comune nello stadio della cittadina veneziana.Rodolfo Marigonda, il legale del 26enne romeno da ieri ai domiciliari a Musile con le accuse di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso , sottolinea che già domani potrebbe esserci l'interrogatorio di convalida da parte del gip di Venezia. Il giudice, secondo l'avvocato, disporrà presumibilmente uncon la quale procedevano la Fiesta dei cinque ragazzi e la Golf del suo assistito.Marigonda sottolinea che il ragazzo sospettato di essere il responsabile della morte dei quattro giovani vive da ieri in uno stato di profonda prostrazione. «È, fa l'elettricista e ha un secondo lavoro per mantenersi - racconta -. Domenica si trovava in auto con un amico e si è accorto solo di aver urtato qualcosa con lo specchietto. Non aveva bevuto né assunto droghe».