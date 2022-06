JESOLO – Centinaia di interventi effettuati dalle 20 alle 4 dagli agenti della Polizia locale tra controlli stradali, multe per auto in divieto di sosta, schiamazzi e feste abusive. Ma anche una rissa bloccata nel cuore della notte in piazza Mazzini presidiata fino alla chiusura dei locali. Basterebbe questo per descrivere il sabato notte di eccessi vissuto da Jesolo. E’ l’effetto del boom di presenze turistiche che si è registrato da giovedì a ieri sera per il “ponte” del 2 giugno e la festa di Pentecoste. Con hotel e campeggi sold out, la città è stata letteralmente presa d’assalto con almeno 250 mila presenze stimate in questo weekend lungo.

Sabato notte il clou degli arrivi, con traffico bloccato per ore e scene da far west in più zone della città. A dirla tutta le avvisaglie si erano viste venerdì notte, sempre una rissa in piazza Mazzini tra due giovani che si sono presi a pugni. Sabato la replica, con una decina di giovani coinvolti. Solo una settimana fa invece la prima rissa dell’estate, in quel caso con un giovane accoltellato. A fare da filo conduttore degli eccessi è stato l’abuso di alcol e non a caso gruppi di giovani completamente ubriachi, italiani e stranieri, sono stati segnalati in tutta la città. Come se non bastasse nel lungomare di via Mascagni è stata segnalata presenza di spacciatori.

Uno dei momenti più critici è avvenuto attorno alle 3 in piazza Mazzini, all’angolo con via Aleardi, dove una decina di giovani, tra i quali c’erano anche delle ragazze, è passato dagli insulti alle mani. Ad avere la peggio è stato un giovane colpito al volto da un pugno e medicato dall’ambulanza del 118. L’intera scena è stata ripresa con un video da alcuni residenti. A placare gli animi, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente, è stato il rapido intervento degli agenti della Polizia locale e degli steward che sono riusciti a separare i contendenti. Presenti in piazza Mazzini anche i carabinieri, ai quali sono arrivate due segnalazioni per due presunte risse in due locali notturni della città, al loro arrivo la situazione si era già calmata. E lo stesso è accaduto anche a Cavallino-Treporti dove in un locale una persona completamente ubriaca infastidiva gli altri clienti: per allontanarlo è bastato allertare gli uomini dell’Arma.

Per tutta la notte sono state tantissime le chiamate al centralino della Polizia locale. Gli agenti, presenti con 15 uomini divisi in 4 pattuglie sono intervenuti ovunque: per schiamazzi, per feste private con musica troppo alta ma anche per le auto in divieto di sosta e parcheggi selvaggi davanti agli ingressi delle abitazioni, tanto che alla fine le sanzioni in una sola notte sono state 250. «Più che una notte di inizio giugno – ha detto il comandante Claudio Vanin – è stata una notte di Ferragosto. Siamo intervenuti ovunque ma nonostante la grande mole di lavoro la situazione è stata gestita nel migliore dei modi».

Le polemiche non mancano. Durissimo, ancora una volta, il consigliere comunale Venerino Santin. «Nonostante la massiccia presenza forze dell’ordine è bastato un niente per sfar scattare la scintilla – attacca - la politica non può continuare a nascondersi e fare finta di nulla, se ciò dovesse accadere ancora vorrà dire che ognuno si prenderà le proprie responsabilità, la piazza chiusa: i giovani escono dai locali senza stazionare nella piazza e nelle vie limitrofe». Il sindaco Valerio Zoggia ribadisce la necessità di avere quanto prima i rinforzi, concetto che verrà sottolineato anche alla prossima riunione del comitato per la sicurezza pubblica. «Questo periodo dell’anno per tradizione – dice il primo cittadino – è quello più caldo, abbiamo bisogno di rinforzi da subito, anche per dare modo agli aggregati di conoscere il territorio. Nella prossima riunione del Comitato per la sicurezza ribadirò le nostre richieste. Sabato scorso le criticità non sono mancate ma alla fine i nostri agenti, con le altre forze dell’ordine, hanno fatto un ottimo lavoro. In ogni caso valuteremo come andrà il prossimo weekend, poi decideremo se introdurre nuovamente l’ordinanza anti-alcol nelle zone pubbliche, spiaggia compresa».