JESOLO - Tre agenti insigniti del Premio sicurezza urbana. È il riconoscimento assegnato dal Circolo dei 13, un' associazione delle polizie municipali del Triveneto che da oltre trent'anni è impegnata nell'aggiornamento professionale. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia svoltasi a Udine alla quale, al fianco del presidente del Circolo dei 13, il comandante generale della Polizia locale di Venezia, Marco Agostini. I tre operatori premiati sono Enrico Marangon, Girolamo Antonini ed Emanuela Fava.

LA STORIA

La vicenda risale al marzo 2021 una famiglia residente a Jesolo era rimasta senza riscaldamento e senza acqua calda per un guasto alla caldaia. Trovandosi in isolamento fiduciario, i componenti del nucleo, di cui fanno parte anche due persone con disabilità, non potevano accogliere l'idraulico a casa. Subito gli agenti del Comando di Jesolo si sono attivati e hanno raggiunto l'abitazione insieme al responsabile della sicurezza aziendale del Comune, Alberto Zabotto. Gli operatori hanno proceduto a isolare i componenti della famiglia, agevolando così l'intervento del responsabile della sicurezza che ha sanificato i locali liberi con un apposito macchinario permettendo l'intervento dell'idraulico in tutta sicurezza. Il tecnico ha ripristinato riscaldamento e acqua calda riportando la situazione alla normalità. «Questo intervento ha dimostrato ancora una volta la professionalità dei nostri agenti commenta il sindaco Christofer De Zotti - e il prezioso supporto dell'ufficio sicurezza aziendale ma, credo ancora più importante, come il Corpo e l'intera macchina amministrativa siano al servizio dei cittadini, anche in situazioni straordinarie. Il prestigioso riconoscimento è un premio, però, anche all'empatia e allo spirito di servizio degli operatori e del responsabile alla sicurezza di cui ritengo l'intera città possa essere orgogliosa».