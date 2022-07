Vedono l'auto che esce di strada e si rovescia nel canale pieno d'acqua e si precipitano a salvare il conducente

QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Incidente sulla Triestina a Quarto d'Altino, intorno alle 15 di sabato 9 luglio 2022. Un'auto è finita rovesciata in un canale di scolo pieno d'acqua, una persona è rimasta ferita. Alcuni automobilisti che hanno visto l’incidente si sono fermati e sono riusciti ad aiutare la persona ferita a uscire dalla vettura. I pompieri arrivati da Mestre con il personale di prima partenza, l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno provveduto a imbragare e recuperare l’auto. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.

