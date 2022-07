Schianto fra auto sulla Marosticana: donna incastrata nella Punto rovesciata sul fianco Foto

Incidente oggi, sabato 9 luglio 2022, sulla strada Marosticana. Lo scontro tra due auto è avvenuto alle 13 circa, tra Sandrigo e Ancignano, Una donna è rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Punto rovesciata su un fianco la conducente, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem. Illeso il conducente dell’altra auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

