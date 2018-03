Esce di strada con il Range Rover e finisce dentro un bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Incidente nella notte, intorno alle 23.45 di sabato 10 marzo, lungo la statale, all’altezza della. Un'auto è uscita autonomamente di strada, ferito il conducente. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute da Mestre, hanno dovuto utilizzare l’autogru per sfilare la Range Rover, finita incastrata in mezzo alla vegetazione del fittoed estrarre l’autista preso in cura dal Suem 118. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.